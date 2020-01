Ouders van kleuter die omkwam onder IKEA-kast krijgen miljoenen

IKEA heeft een schikking getroffen met de ouders van een 2-jarige jongen uit Californië die overleed nadat een ladenkast van de winkelketen op hem was gevallen. De familie krijgt 46 miljoen dollar uitbetaald, omgerekend zo'n 41 miljoen euro.

De jongen, Jozef Dudek, overleed in mei 2017. Een jaar later klaagden zijn ouders IKEA aan. Het bedrijf zou hebben geweten dat de Malm-ladenkast gemakkelijk kon omvallen. Er waren al meerdere (fatale) ongelukken mee gebeurd, maar IKEA zou hebben nagelaten te waarschuwen dat de kast aan de muur bevestigd moet worden.

De kasten werden in de VS in juni 2016 teruggehaald nadat IKEA in de periode daarvoor gratis muurbevestigingen beschikbaar had gesteld. De familie Dudek, die de kast in 2008 had gekocht, zegt daar nooit iets van gehoord te hebben.

De familie is van plan om 1 miljoen dollar te doneren aan organisaties die pleiten voor betere veiligheidschecks van kasten.

IKEA heeft de familie in een verklaring gecondoleerd en belooft betere voorlichting te geven over veiligheidsaspecten.

Eind 2016 betaalde IKEA al 50 miljoen dollar aan de families van drie kleuters die in de VS waren omgekomen door ongelukken met hetzelfde type ladenkast.