Amerikaanse defensieminister: nog geen besluit over terugtrekking uit Irak

Amerika heeft nog geen besluit genomen over het terugtrekken van troepen uit Irak. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Esper in een reactie op berichten over een brief van de Amerikaanse generaal Seely aan het Iraakse ministerie van Defensie.

Daarin schrijft Seely dat hij "ter wille van de soevereiniteit van Irak" de komende weken de troepen van de door de VS geleide coalitie tegen terreurgroep IS zal verplaatsen "voor een vertrek uit Irak".

De hoogste Amerikaanse militair, generaal Milley, zegt dat de brief slechts een concept was, dat nooit had mogen worden vrijgegeven. "Het is slecht geschreven en het impliceert terugtrekking, en dat is niet aan de orde".

'Weten niets van brief'

Defensieminister Esper zegt niets van de brief te weten, zonder de authenticiteit te ontkennen. "We zoeken uit waar dit vandaan komt", zegt hij tegen persbureaus Reuters en AP.

De brief is op Twitter gedeeld door een journalist van de krant The Washington Post.