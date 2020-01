Meer Amerikaanse militairen naar Kenia na aanval op luchtmachtbasis

De VS heeft extra troepen naar Kenia gestuurd om een Keniaanse militaire basis te beschermen. De troepen komen een dag na een aanval van de islamitische terreurbeweging al-Shabaab op de basis, waarbij drie Amerikanen om het leven kwamen.

Volgens een Amerikaanse functionaris zijn er vijftig extra militairen naar de basis gestuurd, die door de VS gebruikt wordt voor anti-terrorisme-operaties en trainingsmissies. Op het moment van de aanval, die uren duurde, waren er minder dan 150 Amerikanen op de basis.

De Keniaanse politie meldt dat de islamistische militanten twee Amerikaanse vliegtuigen, twee helikopters en verschillende militaire voertuigen hebben verwoest. Hoe al-Shabaab erin slaagde bij de basis te komen en zoveel schade wist aan te richten, is niet duidelijk.

Duizenden doden per jaar

Al-Shabaab is gelieerd aan al-Qaida en probeert al meer dan twintig jaar de regering van het Keniaanse buurland Somalië te verdrijven. De groep pleegde eerder ook een aanslag op een Amerikaanse basis in Somalië. Ze zijn in Oost-Afrika verantwoordelijk voor duizenden doden per jaar. Op 28 december vorig jaar kwamen 78 mensen om bij een aanslag met een vrachtautobom.

Er zijn geen banden bekend tussen Al-Shabaab en Iran of bondgenoten van Iran. Dat land dreigde eerder met vergelding na de Amerikaanse liquidatie van generaal Soleimani, de tweede man van het Iraanse regime.

De Keniaanse politie meldde vanochtend de arrestatie van drie terreurverdachten die gisteren probeerden een Britse legerbasis binnen te komen. Dat gebeurde ongeveer gelijktijdig met de aanval van al-Shabaab op de Amerikaanse basis. Of deze mensen ook lid zijn van al-Shabaab, is niet bekend.