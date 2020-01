Nederlandse 'valiumverkrachter' onder huisarrest in Bulgarije

Een veroordeelde Nederlandse verkrachter staat in Bulgarije onder huisarrest, omdat hij een 32-jarige vrouw op Eerste Kerstdag zou hebben verkracht.

Johan S. werd anderhalve week geleden gearresteerd in hoofdstad Sofia. Eerst oordeelde een rechter dat hij in voorarrest moest blijven, maar zaterdag werd dat door een andere rechter afgezwakt tot huisarrest.

S. mag Bulgarije niet verlaten tot de zaak is afgerond, schrijven Bulgaarse media. Tegenover persbureau ANP wil de Bulgaarse politie enkel de aanhouding van S. bevestigen.

Valium

In Nederland heeft S. de bijnaam 'valiumverkrachter', omdat hij in 2006 een aantal vrouwen in Nederland met valium zou hebben gedrogeerd voor hij ze verkrachtte.

Hij vluchtte naar Brazilië, waar hij werd opgepakt nadat justitie zijn foto had verspreid.

In hoger beroep achtte het gerechtshof in Den Haag het gebruik van valium niet bewezen. Hij kreeg vijf jaar en acht maanden cel voor twee verkrachtingen en poging tot aanranding.

Op straat gedumpt

Vanaf 2014 werd hij ook in verband gebracht met verkrachtingen in Malta en Spanje. En nu zit hij dus vast in Bulgarije.

Volgens radiozender Darik raakte S. aan de praat met de vrouw in een café, waarna hij haar meenam naar zijn appartement. Daar zou hij haar hebben gedrogeerd, verkracht en vervolgens bijna bewusteloos op straat hebben gedumpt.