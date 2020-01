Kopen op afbetaling: 'Het was het enige dat mij gelukkig maakte'

Shanna zat in de bijstand en werkte zichzelf diep in de schulden. Daar is ze nu weer uit, na lang werken. "Ik wist op het moment dat ik iets kocht al dat ik het eigenlijk niet kon betalen. Ik was destijds depressief en een pakketje op de deurmat was het enige dat mij me even goed liet voelen. Ik kocht weleens wat voor mijzelf, zoals een te dure tv, maar vooral dingen voor mijn kinderen. Ik werd blij als ik hen gelukkig zag."

Emotie-winkelen

Het verhaal van Shanna sluit volgens Calvin Ceder van juristenkantoor Anti Incasso aan bij de signalen die hij krijgt van cliënten die bij hem aankloppen voor hulp. "Het aanschaffen van producten bij postorderbedrijven en webshops gebeurt steeds vaker in een oogwenk. En consumenten zijn soms niet voorbereid op hoe ze hiermee omgaan en wat hun rechten en plichten zijn."

Volgens Ceder zijn veel consumenten ook niet bekend met de verschillende betaalmethodes die steeds makkelijker zijn, maar risico's met zich meebrengen. "Dat, in combinatie met de online verleidingen en influencers die op sociale media dingen aanprijzen, maakt dat er wordt ingespeeld op emotie. Mensen staan er vaak helemaal niet bij stil of zij zich iets wel of niet kunnen veroorloven, ze kopen iets vanuit een impuls."

De afgelopen jaren hebben bedrijven op aanwijzing van de minister al een aantal zaken veranderd, waardoor het aantal probleemgevallen is gedaald. Zo is kopen op de pof niet meer de standaardoptie bij webwinkels en wordt de financiële situatie van klanten beter gecontroleerd.

Shanna bestelt nog weleens op afbetaling maar wordt daarbij beschermd door de webshops. "Destijds kon ik zelf een fictief inkomen opgeven. Nu vragen webshops om documenten, zoals loonstrookjes. Dat vervalsen kan niet."