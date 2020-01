Vies nummerbord komt man duur te staan: politie vindt 67 zakjes coke

Een man die gisteravond met zijn auto door de politie staande gehouden werd vanwege zijn vieze nummerbord, bleek 67 zakjes met cocaïne in zijn auto te bewaren. Hij had ze verstopt in een verborgen ruimte.

De politie haalde hem in Waalwijk van de weg, omdat zijn nummerbord zo vuil was dat het niet meer te lezen was. Bij een eerste controle bleek dat het rijbewijs van de Bosschenaar al eerder was ingevorderd. Hij moest mee naar het bureau, waar bleek dat er onlangs een tip was binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem dat er vanuit zijn auto drugs zouden worden verhandeld.

Daarop werd besloten de auto te doorzoeken. In een verborgen ruimte naast het stuur werden de zakjes met cocaïne aangetroffen. De man is aangehouden en zit volgens Omroep Brabant nog vast.