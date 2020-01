NAVO "staat achter de VS" en roept Iran op tot terughoudendheid

Vanwege de opgelopen spanning in het Midden-Oosten na de liquidatie riep Stoltenberg de NAVO-raad bijeen voor een spoedvergadering. Daarin legde de VS vanmiddag aan NAVO-ambassadeurs uit waarom het heeft besloten Soleimani te doden.

Volgens Stoltenberg staan alle NAVO-lidstaten achter de VS. "We veroordelen allemaal de Iraanse steun aan een divers aantal terroristische groeperingen", zei hij, doelend op de banden tussen Iran en pro-Iraanse milities in andere landen in het Midden-Oosten.

Ook waren de 29 NAVO-landen het erover eens dat Iran "terughoudendheid en verantwoordelijk gedrag" moet tonen en dat het land nooit een kernwapen in handen moet krijgen. Datzelfde twitterde de Amerikaanse president Trump, in hoofdletters.