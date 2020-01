Hoe speurt de politie naar de persoon achter de bombrieven?

De afgelopen weken werden er in Nederland verschillende bombrieven verstuurd. Gisteren werd de achtste al aangetroffen. Zaterdag en vandaag zijn bij twee bedrijven in Amsterdam waarschuwingsbrieven afgeleverd. Geen van de bommen is ontploft. Het is nog altijd de vraag wie de afzender is en waarom de brieven, ogenschijnlijk willekeurig, verstuurd zijn. "Het eerste uitgangspunt is nu forensisch onderzoek", zeggen experts.

De speurtocht die de politie nu gestart is naar de afzender van de brieven doet denken als die in een film. De bombrieven worden onderzocht op sporen, zoals een vingerafdruk en biologisch materiaal waar dna uit kan worden gehaald. Ook wordt gekeken hoe hij gemaakt is. Wat voor papier wordt er gebruikt? Waar is de bom van gemaakt, en waar kan je die spullen kopen? Gaat het om standaardmateriaal of om specifieke producten?

"Verder gaat het ook om tactisch onderzoek. Waar de brieven op de post zijn gedaan is van belang. Ook is het interessant naar wie hij gestuurd is", zegt Jasper van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit. Zelf vindt hij als specialist in het opstellen van daderprofielen de waarschuwingsbrieven bijzonder interessant.

"Op basis van de tekst ga je kijken wat voor iemand die brief verstuurd heeft. Naast het forensische aspect, zoals het materiaal van de brief en wat voor inkt er gebruikt is, kijk je wat iemand zegt en welke woorden er gebruikt worden." Door forensische linguïstiek kom je bijvoorbeeld achter het opleidingsniveau van de verzender, of uit welk deel van het land diegene vandaan komt. "Uiteindelijk raap je al die onderzoeken bij elkaar en creëer je een beeld van de verdachte."