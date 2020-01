'Grootste serieverkrachter ooit' moet minstens 30 jaar de Britse cel in

Een student uit Manchester moet minstens 30 jaar de gevangenis in voor het drogeren en verkrachten van zeker 48 mannen. Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Volgens het Britse Openbaar Miniserie is het de grootste serieverkrachtingszaak ooit in Engeland.

De 'eeuwige student' Reynhard Sinaga (36) kwam in 2007 vanuit Indonesië naar Engeland om te studeren en maakte zijn slachtoffers in het populaire uitgangsgebied in Manchester waar hij woonde.

GHB

Volgens de BBC waren zijn slachtoffers meestal heteroseksuele mannen van rond de 20 die een avondje uit waren en hadden gedronken. Soms waren ze hun vrienden kwijt, of was de batterij van hun telefoon leeg. Sinaga knoopte een vriendelijk gesprekje aan en bood aan om te helpen.

De slachtoffers mochten in zijn appartement op hun vrienden wachten, een taxi bellen of hun telefoon opladen. Door zijn kleine, tengere postuur werd Sinaga door zijn slachtoffers niet als een mogelijke bedreiging gezien.

Eenmaal boven kregen ze een drankje aangeboden, waar vermoedelijk GHB inzat. De slachtoffers raakten buiten bewustzijn, waarna ze door Sinaga werden misbruikt. Veel slachtoffers konden zich niet herinneren wat er was gebeurd toen ze weer wakker werden.

Heteroseksuele mannen

De politie heeft tientallen slachtoffers gevonden doordat Sinaga zijn misbruik filmde. Ook bewaarde hij trofeeën, zoals telefoons, horloges, identiteitskaarten en foto's. Volgens de aanklager "genoot Sinaga in het bijzonder van het jagen op heteroseksuele slachtoffers". Nog lang niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd.

Sinaga ontkent de verkrachtingen, zegt dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde en dat hij met de mannen had afgesproken dat hij ze zou filmen terwijl ze deden alsof ze sliepen. De rechter gelooft daar niks van en neemt het Sinaga kwalijk dat hij geen enkele spijt heeft getoond.