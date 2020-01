Rode Kruis opent gironummer voor hulp Australië

Het Rode Kruis opent een gironummer voor hulp aan Australië. Dat land wordt al sinds begin november geteisterd door bosbranden. Op giro 5125 wordt geld ingezameld voor hulp aan getroffen mensen.

Alleen al in de staat New South Wales woeden meer dan honderd bosbranden. Tot nu toe kwamen 23 mensen om het leven en gingen 1300 huizen in vlammen op.

Het Australische Rode Kruis heeft met een eigen inzamelingsactie al bijna 12 miljoen euro opgehaald. Met dat geld wordt onder meer water en voedsel uitgedeeld, families met elkaar in contact gebracht en noodaccommodatie gezocht.

Het Rode Kruis is met zo'n 1600 medewerkers in het gebied aanwezig.