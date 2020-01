Joyrijdster (19) zonder rijbewijs gepakt na lachgasgebruik

Een 19-jarige Tilburgse automobiliste is vanochtend vroeg in de auto van haar moeder aangehouden zonder rijbewijs en mogelijk onder invloed van lachgas. Haar moeder had aangifte gedaan van joyriding, meldt de politie.

Agenten zagen de vrouw even voor 04.30 uur op het Korvelplein in een auto rijden. Bij de politie was bekend dat de auto soms wordt gebruikt door een jonge vrouw die geen rijbewijs heeft en de auto zonder toestemming van haar moeder meeneemt. "Het was niet de eerste keer, haar moeder was het beu", zegt de politie.

De agenten gaven de vrouw een stopteken op de nabijgelegen Coba Pulskenslaan. In de bijrijdersstoel zat nog een jonge vrouw, met naast haar een lachgasfles en gebruikte ballonnen. De bijrijdster gaf toe dat ze beiden lachgas hadden gebruikt. De bestuurster zei dat ze dat niet tijdens het rijden had gedaan.

De politie noemt het "zorgelijk" dat de vrouw zonder rijbewijs en mogelijk onder invloed van lachgas achter het stuur zat. Op 30 december waren er in Tilburg al twee ongelukken waarbij lachgas een rol speelde. Bij een van die ongelukken overleed een 23-jarige vrouw, die na lachgasgebruik tegen een boom reed, een dag later aan haar verwondingen.