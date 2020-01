Mogelijk poging tot brandstichting bij Haga Lyceum Amsterdam

Bij het Cornelius Hagalyceum in Amsterdam is vannacht mogelijk geprobeerd brand te stichten. Leerlingen zagen vanochtend dat een ruit van een lokaal was ingegooid. Volgens de schooldirecteur is er een brandbare vloeistof naar binnen gegoten en zat de docentenstoel onder deze vloeistof. Op het schoolplein is een blik aanstekervloeistof gevonden. De school heeft de politie ingeschakeld.

De directeur van de islamitische school zegt tegen de NRC niet echt geschrokken te zijn. "We zijn aan de lopende band in een kwaad daglicht gesteld door de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs. Op een gegeven moment is het niet meer de vraag óf het gaat gebeuren, maar wanneer het gebeurt."

De school kwam vorig jaar veelvuldig in het nieuws. De AIVD waarschuwde dat leerlingen van de school worden beïnvloed door leraren die contact hebben met terroristen. De school heeft die beschuldiging altijd tegengesproken. Het ministerie van Onderwijs wil de financiering van de school stopzetten.