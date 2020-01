Automobilist rijdt met 209 km/u door snelheidscontrole op A16

Op de A16 bij Prinsenbeek is een automobilist met 209 kilometer per uur door een snelheidscontrole gereden. De politie moest bij de achtervolging zelf 250 kilometer per uur rijden om de man in te halen en tot stoppen te dwingen.

De automobilist is een 21-jarige Schiedammer. Volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie zal hij waarschijnlijk vier maanden zijn rijbewijs kwijt zijn.

Van die richtlijn kan worden afgeweken, zegt de politie. "Het kost hem een punt op zijn rijbewijs en de bestuurder wordt aangemeld bij het CBR voor een gedragscursus."

Als het CBR vindt dat de man de cursus moet volgen, kost hem dat twee dagen en 1170 euro. Als hij weigert, wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard.