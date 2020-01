Wekdienst 6/1: proces Weinstein begint en rechtbank Limburg opent schuldenloket

Goedemorgen! In de VS start vandaag de rechtszaak tegen Hollywoodproducer Harvey Weinstein. Hij staat terecht voor twee gevallen van seksueel misbruik. Aan de universiteit in Maastricht beginnen vandaag de colleges weer na een grote aanval met ransomware.

Het is vandaag bewolkt met miezerregen in het noorden. In de loop van de dag breekt de zon soms door. Het wordt maximaal 8 graden.