Japan scherpt grenscontrole en borgtocht aan na ontsnapping Ghosn

Japan gaat naar aanleiding van de ontsnapping van oud-Nissan-topman Carlos Ghosn de controles voor vertrekkende vluchten opvoeren. Minister van Justitie Masako Mori zegt dat ze ook de voorwaarden aanscherpt waaronder mensen op borgtocht vrij kunnen komen.

Volgens de minister zijn er al maatregelen genomen om ontsnappingen als die van Ghosn te voorkomen, maar ze wil niet zeggen om welke maatregelen het gaat.

Ghosn wordt in Japan vervolgd voor miljoenenfraude. De Frans-Braziliaans-Libanese zakenman was op borgtocht vrijgelaten en had huisarrest in zijn woning in Tokio. Vorige week bleek dat hij was gevlucht naar Libanon.

Instrumentenkoffer

Het is nog altijd niet zeker hoe hij dat heeft gedaan. Volgens Japanse media had hij zich verstopt in een instrumentenkoffer na een kerstfeest bij hem thuis. Die koffer zou daarna zijn meegesmokkeld in een privéjet die klaarstond.

Vanuit Libanon heeft Ghosn gezegd dat hij Japan is ontvlucht omdat hij geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem van het Aziatische land. Minister Mori heeft daar geen goed woord voor over: "Het rechtssysteem geeft ruimte om alle feiten te onderzoeken, terwijl de individuele mensenrechten worden beschermd. Er zijn heldere regels en die zijn netjes uitgevoerd, dus er is geen enkele reden om de ontsnapping goed te praten."

Uitlevering

Japan heeft donderdag een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor Ghosn. Libanon en Japan hebben geen uitleveringsverdrag, maar Mori ziet toch kansen. "Het is wel degelijk mogelijk om te vragen om uitlevering op basis van wederkerigheid."

Dat houdt in dat Japan dan ook bereid zou moeten zijn om verdachten aan Libanon uit te leveren. "We moeten hun rechtssysteem onderzoeken om te bepalen of we het principe van wederkerigheid kunnen garanderen", aldus de minister.