Dode en twee zwaargewonden bij botsing op provinciale weg in Achterhoek

Bij een zwaar verkeersongeluk in de Achterhoek zijn een dode en twee zwaargewonden gevallen. Twee auto's botsten rond 23.50 uur op elkaar op de Hekweg (N315) in de buurt van het dorp Geesteren (gemeente Berkelland).

De omgekomen inzittende zat in een auto die na het ongeluk in brand vloog. De twee zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter naar de locatie gevlogen.

Over de toedracht van het ongeluk op de tweebaansweg is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.