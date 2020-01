Oppositiekandidaat Milanovic wint presidentsverkiezingen Kroatië

Oppositiekandidaat Zoran Milanovic stevent af op een overwinning bij de Kroatische presidentsverkiezingen. In de tweede en beslissende ronde gaat hij aan kop na het tellen van ruim de helft van de stemmen.

De leider van de sociaaldemocraten, voormalig premier Milanovic, heeft tot dusver ruim 53 procent van de stemmen gekregen. Zijn tegenstrever, huidig president Kolinda Grabar Kitarovic van de conservatieve christendemocratische HDZ, heeft bijna 47 procent van de stemmen. In de eerste ronde behaalde Milanovic ook iets meer stemmen, maar niet genoeg voor de definitieve winst.

Als de overwinning van Milanovic definitief is, zou dat een klap zijn voor de regerende HDZ, die met Andrej Plenkovic ook de premier levert. Later dit jaar volgen parlementsverkiezingen.

Het presidentschap in Kroatië is een grotendeels ceremoniële functie. De president heeft geen beslissende stem bij het goed- of afkeuren van wetten, maar mag meepraten over buitenlandbeleid, defensie en veiligheidsvraagstukken. De volgende termijn begint volgende maand en duurt vijf jaar.