Liever 10 kleine bosjes dan één groot bos

Er moeten veel meer kleine bosjes komen in de EU. De Europese Commissie moet daarop inzetten door bijvoorbeeld boeren subsidies te geven voor het aanleggen van zulke bosjes op hun land. Dat zeggen twee Vlaamse wetenschappers, na jarenlang onderzoek naar kleine bossen in Europa.

"Kleine bosjes slaan per vierkante meter veel meer CO2 op dan grote bossen," zegt Pieter De Frenne, één van de onderzoekers. "De temperatuur is er hoger, er valt meer licht binnen en daardoor groeien bomen sneller en krijgen ze meer bladeren. Ze slaan daardoor meer en sneller koolstof op."

Kleiner dan een voetbalveld

De Frenne en zijn collega Kris Verheyen deden onderzoek naar kleine bosjes van Litouwen tot Zuid-Frankrijk. Vaak waren ze kleiner dan een voetbalveld. Je zou misschien denken dat die bossen de opwarming van de aarde nauwelijks tegengaan, maar het tegendeel is waar.

In een klein bosje niet ver van Gent veegt Verheyen een klein stukje grond schoon. "Kijk hier is de grond heel donker, dat betekent dat er veel CO2 in opgeslagen zit," zegt hij. Iets buiten het bos is de grond veel geler, wat duidt op minder CO2-opslag, legt hij uit in deze video: