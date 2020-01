Topdrukte op laatste dag dat Soestdijk open is: bordes vol met bezoekers

Paleis Soestdijk was vandaag voor het laatst open voor het publiek. Er was zo veel interesse dat alle toegangskaarten waren uitverkocht. Bezoekers hadden beperkt de tijd om het paleis nog één keer te bekijken. "Ik heb echt nog nooit zo veel bezoekers bij elkaar gezien", zegt eigenaresse Maya Meijer over de lange rijen op het bordes en bij de ingang.

Paleis Soestdijk was tussen 1937 en 2004 het woonpaleis van prinses (van 1948 tot 1980 koningin) Juliana en prins Bernhard. Twee jaar na hun overlijden, in 2006, gingen het paleis en de tuinen tijdelijk open voor het publiek. Na een korte sluiting in 2011 was de belangstelling nog steeds zo groot, dat Soestdijk weer werd opengesteld. Twee jaar geleden namen particulieren de locatie over.

De komende jaren wordt het paleis gerestaureerd. Het zal alleen nog open gaan bij speciale evenementen, zoals het Open Monumentenweekend en concerten in de Paleistuin. "Er gebeurt nog wel van alles, maar de reguliere rondleidingen stoppen. Dat is omdat we echt wel wat moeten gaan doen zo langzamerhand", zegt Meijer.

IJskoud of bloedheet

De lijst met klussen is lang. "Het stucwerk, schilderwerk en ook vergroenen en verduurzamen. Nu kun je in het hele pand de verwarming op bloedheet zetten of op ijskoud", vertelt Meijer over het ouderwetse verwarmingssysteem van Soestdijk. "Maar de basale dingen zijn wel al gebeurd, hoor." Ze schat de totale kosten van de opknapbeurt op zo'n 40 miljoen euro.

De nieuwe eigenaren willen het paleis niet alleen opknappen, maar ook een nieuwe bestemming geven. "Een soort dorp, waar van alles en nog wat te beleven is op innovatie-gebied en de dingen waar Nederland goed in is", blikt Meijer vooruit op de bouwplannen.