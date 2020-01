Joods-Nederlandse pioniers 75 jaar na Holocaust gelukkig in Israël

Mirjam Bolle (102) kwam zelfs al in 1944 in Palestina aan met een speciale trein uit concentratiekamp Bergen-Belsen, als 'uitwisselingsmateriaal', zoals ze het zelf noemt.

Geruild voor Duitsers

Bolle maakte deel uit van een groep Joodse gevangenen die werden geruild tegen Duitse Tempeliers die in Jeruzalem woonden. Zij wilden terug naar hun vaderland om voor Hitler te vechten. "We reden tien dagen met een speciale trein door Europa en toen kwamen we aan in Palestina. Ik kon niet geloven dat we tien dagen eerder nog in Bergen-Belsen waren."

De verloofde van Bolle was al in 1938 naar Palestina gegaan om te werken in een kibboets, een collectieve landbouwnederzetting. Mirjam zou hem achterna reizen, maar daar kwam de oorlog tussen. "We voelden altijd dat het land waar we woonden niet ons eigen land was. De stemming in Nederland was voor de oorlog wel gunstig, maar je wist nooit of en wanneer het zou omslaan."

Samen hebben ze hun hele leven meegewerkt aan de opbouw van hun 'beloofde land'. Het was geen gemakkelijk leven en Mirjam Bolle heeft haar offers gebracht: twee van haar kinderen zijn in dienst van het Israëlische leger om het leven gekomen.