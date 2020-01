'Beaujolais-paus' Georges Duboeuf overleden

De Franse wijnproducent die van de simpele Beaujolais-wijn een wereldwijd fenomeen wist te maken, is overleden. Georges Duboeuf stierf gisteren na een beroerte. Hij was 86.

Duboeuf begon midden jaren 60 met het maken van wijn. Vins Georges Duboeuf groeide uit tot een bedrijf dat nu 30 miljoen flessen per jaar produceert, ongeveer een vijfde van de totale Beaujolais-productie. Driekwart daarvan gaat de grens over.

Hij verdiende zijn bijnaam, de paus van Beaujolais, in de jaren 80. Hij gaf toen elk jaar bij de verschijning van de Beaujolais Nouveau grote feesten met beroemdheden, sterrenkoks en politici en werd zelf een van de bekendste wijnmakers van Frankrijk.

Boete voor wijnfraude

De Beaujolais Nouveau is een heel jonge rode wijn gemaakt van de gamay-druif. Twee maanden na de oogst van de druiven komt de wijn al op de markt. De derde dinsdag van november staat daarom bekend als Beaujolais Nouveau-dag.

In 2006 kreeg Duboeufs bedrijf een boete van 30.000 euro omdat een van de wijnmakers verschillende druivenrassen in de Beaujolais had gestopt, in plaats van alleen gamay. Duboeuf ontkende elke betrokkenheid bij de fraude.