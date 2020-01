Man mishandeld in auto in Waalwijk, mogelijk ruzie in relationele sfeer

In Waalwijk is een 18-jarige man in zijn auto mishandeld en bedreigd. Mogelijk was zijn belager een bekende van hem en gaat het om een ruzie in de relationele sfeer.

De man zat samen met een vrouw in een auto toen het portier door een man werd opengerukt. Hij bedreigde het slachtoffer met een mes en stompte hem in zijn gezicht. Hij dwong hem uit te stappen en reed met hem weg.

Na enkele minuten mocht het slachtoffer weer uitstappen. De vrouw had intussen de politie gewaarschuwd. Zij en de mishandelde man zijn opgevangen en meegenomen naar het bureau. Er is aangifte gedaan.

De verdachte is nog niet aangehouden, meldt Omroep Brabant.