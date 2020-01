Coalitie kijkt vooruit: nu nog eensgezind, maar verkiezingen in het achterhoofd

Dat zag CDA-fractievoorzitter Heerma dit jaar ook al gebeuren, vertelt hij. "Op een gegeven moment was het de vraag of we niet een zelf veroorzaakte recessie inrolden. Toen ontstond er coalitiebreed iets van 'potverdimme dat gaan we niet laten gebeuren'."

Want er dreigde van alles stil te komen liggen door de stikstof- en PFAS-problemen. "Maar het zijn zaken die moeten doorgaan: de bouw, de kustversterking", stelt Koolmees. "Dus dan moet je blijven bedenken: wat willen we nou samen oplossen? Je moet Nederland in beweging houden."

"Het besef dat we door moeten voor het land, dat bindt deze vier verschillende partijen", zegt Schouten. Mede-vicepremier De Jonge: "Er is een grote drive om te bewijzen dat de politiek van het midden in staat is om dingen op te lossen."

Geen 130 meer

De stikstofmaatregel die er vorig jaar uiteindelijk uit kwam rollen - op alle snelwegen overdag maximaal 100 km/u - wordt vooral voor de VVD als pijnlijke nederlaag gezien. De liberalen zijn immers dé autopartij. Toch vinden de andere drie dat de stikstofcrisis voor iedereen pijnlijk is.

"Niemand zei vol enthousiasme: laten we van 130 naar 100", zegt Heerma. "Stikstof zit zeker in de top 3 van boze en bezorgde mails die ik heb gekregen." Collega Jetten: "Ik krijg ook mails van D66'ers die graag 130 rijden." En Segers: "Ook wij kijken op sociale media, ook wij krijgen mails. Mensen kijken naar je alsof jij iedere ochtend opstaat met het idee: hoe kan ik de Nederlander nou weer eens pesten?"