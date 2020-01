Brand verwoest Duits driesterrenrestaurant in culinair mekka

Een brand heeft een driesterrenrestaurant in het Duitse Baiersbronn verwoest. Het vuur brak rond 03.00 uur uit in de keuken van het gebouw, de vlammen sloegen al uit het pand toen de brandweer arriveerde.

Het hele gebouw van de Schwarzwaldstube is afgebrand, de schade loopt in de miljoenen. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend.

Vanwege de grote rookontwikkeling werd het bijbehorende hotel ontruimd: 63 gasten moesten hun kamer uit. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, ook kon het hoofdgebouw worden behouden.

Gasten zijn door het Rode Kruis opgevangen in een bus. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Het nablussen zal vandaag nog verdergaan.

Culinair mekka

Baiersbronn in Baden-Württemberg geldt als een culinair mekka: het plaatsje met 14.000 inwoners telt in totaal acht Michelinsterren: twee restaurants hebben er drie, twee anderen een (waaronder de Köhlerstube bij het getroffen hotel Traube Tonbach).

De Schwarzwaldstube was het oudste driesterrenrestaurant van Duitsland en had die kwalificatie sinds 1993. De Michelingids noemde de Franse keuken met een moderne twist van chefkok Torsten Michel "een waar instituut".

"U zult versteld staan van de culinaire vaardigheid, nauwlettende aandacht voor details en de diepte van smaken. Het is bovendien een toonbeeld van goede bediening: het is een lust voor het oog om de ober een vis aan uw tafel te zien fileren."