Vrouw en puppy na 2 dagen gered uit ingestort gebouw Cambodja

Reddingwerkers hebben in Cambodja een vrouw en een puppy onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze konden twee dagen nadat het pand instortte worden gered.

Het dodental is inmiddels vastgesteld op 36, 23 mensen raakten gewond.

Het gebouw in aanbouw in de stad Kep stortte vrijdag rond het middaguur in. Het ging vermoedelijk mis toen bouwvakkers bezig waren met een laag beton op de bovenste, zevende, verdieping. Onder de slachtoffers zijn ook veertien vrouwen en zes kinderen; in Cambodja worden bouwvakkers bij hun werk vaak vergezeld door hun gezinnen.

De pup lijkt gezond te zijn: