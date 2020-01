Wekdienst 5/1: Paleis Soestdijk sluit en Dakar-rally start

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Paleis Soestdijk is vandaag voor het laatst open voor publiek. Het paleis wordt gerenoveerd en zal wel open blijven voor evenementen.

Er zijn presidentsverkiezingen in Kroatië, sinds 1 januari voorzitter van de EU. Het gaat nog tussen twee kandidaten: de zittend president Grabar-Kitarovic en de sociaal-democraat Milanovic.

En de Dakar Rally gaat voor de 42ste keer van start. Deze editie vindt plaats in Saudi-Arabië en begint in Djadda.

Wat heb je gemist?

De VS heeft 52 Iraanse doelen geselecteerd die worden aangevallen als Iran een aanval uitvoert als vergelding van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani van vrijdag. President Trump legt op twitter uit dat het aantal verwijst naar de 52 Amerikanen die in 1979 langer dan een jaar werden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Hij dreigt dat de VS "erg snel en erg hard" terug zal slaan. "De VS wil geen bedreigingen meer."

Het lichaam van Soleimani is inmiddels overgebracht naar Iran. Daar zijn duizenden mensen op de been voor het afscheid: