Fietser ten val door ijzerdraad over de weg

In Oldebroek in Gelderland is vannacht een fietser ten val gekomen door ijzerdraad dat iemand over de weg had gespannen. De fietser raakte zover bekend niet gewond, maar had wel flinke schade aan zijn fiets, schrijft Omroep Gelderland.

Het lange, zwarte ijzerdraad was gespannen over de Rustenburgsweg. Op een foto is te zien dat het draad aan een kant vastzat aan een markeringspaal van ongeveer een meter hoog.

"Dit had natuurlijk veel erger kunnen aflopen!", schrijft de politie op Facebook. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.