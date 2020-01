Duitse ski-toeristen dood bij verkeersongeluk in Zuid-Tirol

In Noord-Italië vlak bij de Oostenrijkse grens is vannacht een auto ingereden op een groep wintersporttoeristen uit Duitsland. De politie gaat uit van een ongeluk. Mogelijk is het Duitse reisgezelschap op straat aangereden.

Een aantal toeristen is bij de aanrijding gewond geraakt, de bestuurder van de auto heeft het ongeluk overleefd.

De slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. Niet iedereen had een identiteitsbewijs bij zich, en niet iedereen van het gezelschap kende elkaar, zegt de Italiaanse politie.

De aanrijding gebeurde rond 01.00 uur vannacht in de buurt van Luttach in het Ahrntal in Zuid-Tirol in een populair wintersportgebied.