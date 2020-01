Aanval op militaire academie in Libië eist zeker 28 levens

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 28 mensen omgekomen bij een aanval op een militaire academie. Dat meldt de minister van Gezondheidszorg van de internationaal erkende regering van premier Sarraj.

Regeringsmilitairen zeggen dat het opleidingscentrum gisteravond laat vanuit de lucht werd bestookt. De aanval zou uit het oosten zijn gekomen, waar het leger van oud-generaal Haftar actief is. Dat leger ontkent betrokkenheid bij de aanval op de academie.

De minister van Gezondheidszorg zegt tegen persbureau Reuters dat het aantal doden en gewonden nog oploopt. Volgens de ambulancedienst van Tripoli zijn sommige lichamen zo sterk verminkt dat het moeilijk is om het aantal doden te tellen.

Luchtaanvallen op Tripoli

Het leger van Haftar begon vorig jaar een offensief op Tripoli, waar premier Sarraj de macht heeft. De afgelopen weken nam het aantal luchtaanvallen rond de hoofdstad toe.

Donderdag stemde het Turkse parlement in met het voorstel van president Erdogan om militairen naar Libië te sturen. Premier Sarraj had Turkije om de hulp gevraagd.

Saudi-Arabië veroordeelt de Turkse betrokkenheid. Het land spreekt van een escalatie en een schending van een VN-resolutie. Eerder reageerden onder meer Egypte en Rusland al afwijzend op het plan van Erdogan. Deze landen staan aan de kant van Haftar.

De oorlog in Libië is terug van nooit weggeweest. En hoe meer partijen erbij betrokken zijn, hoe ingewikkelder het conflict wordt. In deze video leggen we het uit: