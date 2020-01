Tientallen huisdieren dood door brand in Duitse dierenwinkel

Bij een brand in een dierenwinkel in de Duitse stad Remscheid is een groot deel van de dieren omgekomen. Zeventien dieren konden uit de winkel worden gered, zegt de dochter van de eigenaar tegen Duitse media.

Het vuur brak kort na 20.00 uur gisteravond uit. Na ongeveer anderhalf uur was de brand onder controle, maar een groot deel van de dieren kon niet worden gered. "Alle vogels zijn dood. Het vogelhuis is waarschijnlijk ingestort. Het is gewoon verschrikkelijk", zegt de dochter. Ook veel kleine dieren, die achterin het pand zaten, zijn door de rook doodgegaan. Het gaat om konijnen, cavia's, ratten, muizen en hamsters.

De brandweer rukte met 60 mensen en 19 auto's uit om het vuur te bestrijden en zoveel mogelijk dieren te redden. "De situatie herinnert ons aan Krefeld", zegt een van de brandweermensen. In die stad kwamen op oudejaarsavond bij een brand in het apenverblijf van de dierentuin vrijwel alle apen om.

Vissen zonder zuurstof

Door de brand was de stroom uitgevallen in de winkel en daardoor kregen de aquaria geen zuurstof meer. Toch lukte het de brandweer om de meeste vissen te redden.

Acht konijnen, zes cavia's en drie muizen zijn gered. Ze werden op een naastgelegen parkeerplaats opgevangen in kooien, waar voor de warmte dekens overheen waren geslagen.