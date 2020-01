Amerikaanse die van kameel viel klaagt TripAdvisor aan

Een Amerikaanse vrouw klaagt reiswebsite TripAdvisor aan, omdat een op hol geslagen kameel haar tijdens een tour in Marokko had afgeworpen. De 24-jarige Breanne Ayala uit New Jersey brak daardoor haar arm en is geopereerd. Ze claimt dat de operatie en revalidatietherapie omgerekend ruim 100.000 euro gaan kosten.

Ayala had de rondrit bij Marrakesh geboekt met Viator, een dochteronderneming van TripAdvisor. Ze verwijt het bedrijf nalatigheid en contractbreuk, omdat het niet controleerde of de touroperator zich aan de veiligheidsregels hield.

In de voorwaarden van Viator aanvaardt het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor ongelukken bij de uitjes die gebruikers kunnen boeken. Toch schikte het bedrijf volgens de krant The Boston Globe vorige maand een vergelijkbare rechtszaak, waarbij een vrouw haar pols brak tijdens een rit met een quad in Mexico.

Het ongeluk van Ayala gebeurde twee jaar geleden. Onduidelijk is waarom ze nu pas de rechtszaak aanspant.