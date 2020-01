China en Rusland eensgezind: liquidatie Iraanse generaal lost niets op

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de Amerikaanse moordaanslag op de Iraanse generaal Soleimani een grove schending van het internationaal recht genoemd. Hij deed dat in een telefoongesprek met zijn Iraanse collega Zarif, waarin hij ook zijn condoleances overbracht.

Volgens Lavrov lost de liquidatie van de hoogste Iraanse militair de ingewikkelde problemen in het Midden-Oosten niet op, maar leidt die juist tot een escalatie van spanningen.

Soleimani kwam in de nacht van donderdag op vrijdag door een Amerikaanse luchtaanval om het leven bij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Ook een belangrijke Iraakse militieleider werd bij de aanval gedood. De Iraanse leider Khamenei waarschuwde de VS voor een zware vergelding.

"Illegale Amerikaanse actie"

Minister Zarif sprak ook met zijn Chinese ambtgenoot. Net als Lavrov zei minister Wang dat de spanningen in de regio zullen verergeren. Hij riep de Amerikanen op om hun macht niet te misbruiken en oplossingen te zoeken door te praten. "China is tegen het gebruik van geweld in internationale relaties. Militaire middelen of extreme druk zijn een doodlopend spoor."

China en Rusland zijn belangrijke bondgenoten en handelspartners van Iran en bovendien twee van de zes permanente leden van de VN-Veiligheidsraad. Lavrov en Wang hebben ook nog met elkaar gebeld. Volgens de Russen zijn beide landen van plan om "de illegale Amerikaanse actie" op de agenda van de Veiligheidsraad te zetten.