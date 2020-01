Man sleurt agent tientallen meters mee in gestolen auto

Een politiemedewerker is gisteren in Tjalleberd, een dorp in de gemeente Heerenveen, tientallen meters meegesleurd door een auto. Het slachtoffer liep geen ernstige verwondingen op.

De agent wilde de auto controleren omdat het voertuig als gestolen was opgegeven. Maar toen de agent het portier van de auto wilde opendoen, gaf de bestuurder van de auto gas. De agent werd vervolgens meegesleurd. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet duidelijk.

Andere agenten zetten de achtervolging in. Na een tijdje vloog het voertuig op de A7 uit de bocht en vervolgens vluchtte de verdachte te voet een weiland in, meldt Omrop Fryslân. Daar is hij - na inzet van meerdere politieteams, honden en een politiehelikopter - aangehouden.

De agent die door de auto was meegesleept "is wel een beetje smerig geworden, maar dat was het allemaal waard", laat de politie weten.