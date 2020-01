In de hens of terug in de grond, wat doe jij met je kerstboom?

We schaffen er jaarlijks zo'n 2,5 miljoen aan en zetten ze na een aantal weken vaak weer aan de straat. Maar wat gebeurt er vervolgens met je afgedankte kerstboom?

Op veel plekken is het traditie om ingezamelde bomen op een stapel te gooien en ze te verbanden. Dat gebruik komt voort uit een nog grotere traditie: nieuwjaarsvuren. Maar bij de verbranding van de bomen komt veel CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu. Daarom besloten steeds meer gemeenten de afgelopen jaren te stoppen met de kerstbomenverbranding.

Gft-bak of inzamelingspunt

Er zijn namelijk ook milieubewustere manieren om van je kerstboom af te komen. Je kunt je boom bijvoorbeeld in stukken hakken en in de gft-bak gooien of naar de milieustraat brengen. Maar als je jouw afgedankte kerstboom naar een inzamelingspunt brengt of hem langs de straat zet, dan ben je afhankelijk van de gemeente.

Het verschilt namelijk per gemeente wat er daarna met je boom gebeurt. Bomen kunnen bijvoorbeeld worden verbrand in een speciale verbrandingsoven, en zo verwerkt worden tot biomassa. Daar kan vervolgens groene stroom mee opgewekt worden, zoals vorig jaar in Eindhoven gebeurde. Ook kan er van de verbrande bomen compost worden gemaakt. Dat gebeurde afgelopen jaar bijvoorbeeld in Rotterdam.