Gevallen acrobate Carré geopereerd aan nek

Het is volgens hem de tweede keer in 35 jaar dat er een ongeluk is gebeurd bij het Wereldkerstcircus. "De laatste keer vloog een Koreaanse trapeze-acrobaat tegen een paal. Een paar weken later hing hij weer in de lucht."

Vertrouwen in artiesten

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de acrobaten, zegt de producent. "Als voorbereiding kijk ik naar hun cv. In welke circussen zij hebben opgetreden. Welke prijzen ze hebben gewonnen. Als er tien jaar niets gebeurd is, dan heb je het vertrouwen dat het goed zit."

Als de artiesten nog een keer bij hem zouden willen optreden, zou Van der Meijden de voorbereiding niet anders aanpakken. "Ik heb vertrouwen in deze artiesten. Het is topsport. Na een ongeluk bij de Olympische Spelen zeg je de keer erna ook niet dat de betrokken sporters niet meer mogen deelnemen."

