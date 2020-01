Queen op officieel portret met drie generaties kroonprinsen

Het Britse koningshuis heeft een portretfoto gepubliceerd van koningin Elizabeth (93) met haar drie potentiële troonopvolgers. Op de foto wordt ze geflankeerd door haar zoon prins Charles (71), haar kleinzoon prins William (37) en haar achterkleinzoon prins George (6).

De foto is genomen in de week voor Kerstmis, meldt de BBC. Het is het tweede officiële portret van de vier koninklijke generaties samen. De eerste werd gemaakt in 2016 ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de koningin. George droeg toen nog een korte broek. Van deze foto werd ook een herdenkingspostzegel gemaakt.

Net als vier jaar geleden is de foto gemaakt door Ranald Mackechnie.

Christmas pudding

Vlak voor Kerst werd nog een andere foto gemaakt met de vier 'royals'. Dat was bij het maken van christmas pudding. Prins George roert met een lepel in een kom, terwijl de koningin, Charles en William toekijken.

Het Britse koningshuis heeft verder geen toelichting gegeven op de foto, wat betekent dat royalty-vorsers in het Verenigd Koninkrijk ongehinderd kunnen speculeren over de 'bedoeling' van de foto.

Elisabeth is koningin sinds 1952. Ondanks haar hoge leeftijd zijn er geen aanwijzingen dat ze binnenkort afstand doet van de troon.

De eerste in lijn is haar zoon Charles. Hij loopt al jaren warm, maar is intussen de 70 gepasseerd, een leeftijd waarop de meeste mensen met pensioen zijn. Maar het lijkt niet waarschijnlijk dat hij wordt overgeslagen ten gunste van zijn zoon William.

De BBC waagt zich niet aan speculaties en houdt het erop dat de nieuwe portretfoto het begin markeert van een nieuw decennium.