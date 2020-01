Doden door instorting kantoorpand Cambodja

In Cambodja is gisteren een kantoorpand van zeven verdiepingen ingestort. Daarbij zijn zeker negen mensen omgekomen en achttien mensen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald, melden lokale media.

Geprobeerd wordt om een slachtoffer dat al zo'n vijftien uur vastzit te redden. "We denken er één persoon nog in leven is. We doen ons best om hem te redden. We hoorden nog zijn stem", zegt de leider van de reddingsoperatie.

Slachtoffers onder het puin

Het is niet bekend hoeveel mensen er in het gebouw waren toen het instortte, maar er wordt vanuit gegaan dat er 30 mensen in het kantoorpand werkten.

De Cambodjaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft een eerste onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak. Hij meldt dat er bij de bouw van het pand slechte materialen zijn gebruikt en dat de inspectie ook heeft gefaald.