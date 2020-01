Milities in Bagdad rouwen om dood generaal Soleimani

De uitvaart wordt georganiseerd door het PMF (Hashd al-Shabi), een koepelorganisatie van milities in Irak die onder grote invloed staat van Iran. De uitvaartprocessie begon bij de zwaar bewaakte Groene Zone in Bagdad, waar ook de Amerikaanse ambassade staat, en gaat dan via de stad Karbela naar Najaf, 160 kilometer ten zuiden van Bagdad. Najaf is een belangrijk pelgrimsoord voor sjiitische moslims.

De gedode militieleden worden in Bagdad begraven, de begrafenis van generaal Soleimani is volgende week in Iran, na drie dagen van nationale rouw. Later vandaag worden zijn stoffelijke resten naar Iran overgebracht.

Verwacht wordt dat in Iran miljoenen mensen op de been komen voor het afscheid van Soleimani, vergelijkbaar met de uitingen van rouw in 1989 rond de dood van ayatollah Khomeini, de stichter van de islamitische republiek.