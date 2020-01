Eerste evacués Mallacoota komen aan in Melbourne

De eerste van duizenden mensen die vanuit de Australische kustplaats Mallacoota waren gevlucht voor het vuur zijn na een tocht met een schip van de marine aangekomen in Melbourne. Ze hebben bijna twintig uur op zee gezeten.

Zo'n 4000 mensen vluchtten maandagavond naar het strand toen bosbranden het dorp deels in de as legden en de vluchtwegen blokkeerden. Door de rook was het moeilijk om mensen met helikopters te evacueren. Daarom werd de marine erbij gehaald.

De bosbranden hebben sinds september aan 21 mensen het leven gekost. Ook is meer dan vijf miljoen hectare land door de branden verwoest.

Kinderen, ouderen en honden

Op het eerste schip dat nu Melbourne heeft bereikt, zaten 58 evacués. Onder hen veel ouders met kleine kinderen, ouderen, honden en mensen met astma.

Een veel groter schip met ongeveer duizend mensen aan boord wordt later vandaag verwacht. In de haven van Melbourne staan bussen klaar om de gevluchten naar een opvanglocatie te vervoeren.

Mallacoota is nog altijd onbereikbaar over land. De autoriteiten verwachten dat het weken kan duren voor de toegangsweg naar het plaatsje weer opengesteld kan worden.

Reservisten opgeroepen

De Australische regering heeft 3000 reservisten opgeroepen om mee te helpen bij de bestrijding van de natuurbranden. Het is de grootste oproep van reservisten ooit in Australië.

"Het besluit brengt meer mensen op de been, meer vliegtuigen in de lucht en meer schepen op zee", zegt premier Morrison.