Illegale immigrant mag in Spanje blijven na heldendaad

Een illegale immigrant uit Senegal heeft van de Spaanse autoriteiten een verblijfsvergunning gekregen vanwege een heldendaad die hij vorige maand heeft verricht. De 20-jarige straatverkoper Gorgui Lamine Sow redde een gehandicapte man uit een brandend huis.

Op 6 december was Sow in de stad armbanden en kettinkjes aan het verkopen, zoals hij dat elke dag doet. Toen hij geschreeuw hoorde en om zich heen keek waar dat vandaan kwam, zag hij zwarte rook uit de bovenverdieping van een huis in het stadje komen.

Sow aarzelde geen moment, klom via een trap naar het balkon, verdween naar binnen en kwam even later weer naar buiten met een man over zijn schouder. Hij slaagde erin weer naar beneden te klimmen waar omstanders de gehandicapte bewoner van hem overnamen.