Van kerkgebouw naar bijzaaltje om kosten te drukken

Om de ruimte geschikt te maken is 80.000 euro uitgetrokken. Daarvan is onder andere een nis gemaakt voor de tabernakel, de kluis waar de hosties in bewaard worden. Even lijkt het of dat niet past, maar na wat gewrik hangt hij keurig achter de gordijnen. Wat er met de oude kerk gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Voor de best bezochte diensten, zoals met Kerst en carnaval, zal hij voorlopig nog gebruikt worden. Het bisdom is nog in overleg over een andere bestemming.

De verandering in Herveld staat niet op zichzelf. De katholieke gemeenschap in de Betuwe bestaat uit vijftien parochies. Een aantal van hen heeft al eerder hun kerk afgestoten. In Gendt bouwt een nieuwe eigenaar appartementen in het oude kerkgebouw. Den Boer weet niet hoe druk het bij de eerste dienst zal worden. "Mensen zijn wel nieuwsgierig. Misschien staan ze buiten in de rij en moeten we een scherm neerzetten."