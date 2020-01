Advocaat Taghi wil weten wie raadslieden kroongetuige zijn

De advocaat van Ridouan Taghi maakt bezwaar tegen het anoniem houden van de nieuwe advocaten van de kroongetuige.

Komende week wordt kroongetuige Nabil B. verhoord over de verklaringen die hij heeft afgelegd tegen Taghi en zijn medeverdachten. Volgens B. waren die betrokken bij een groot aantal liquidaties.

De verhoren zijn achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris. Die heeft ermee ingestemd dat de twee nieuwe advocaten van B. om veiligheidsredenen anoniem blijven.

Maar Inez Weski, de advocaat van Taghi, is het daar niet mee eens. Zij wil kunnen controleren of de kroongetuige uit eigen wetenschap verklaart, of mogelijk ruggespraak heeft gehouden met zijn advocaten of anderen.

"Volgens de verslagen van de verhoren van de getuige bij de politie bleek al sprake te zijn van allerlei gepuzzel bij het identificeren van mailadressen en foto's, met hulp van de politie en zijn raadslieden."

Vergissing

Bovendien mag het anoniem houden van advocaten wettelijk niet, stelt Weski. Ze heeft er weinig vertrouwen in dat de identiteit van de nieuwe advocaten van Nabil B. daadwerkelijk geheim blijft.

Ze wijst daarbij op de vergissing die het Openbaar Ministerie inmiddels twee keer maakte, door een foto van kroongetuige Nabil B. te verspreiden. B. wordt om veiligheidsredenen afgeschermd, evenals zijn advocaten.

"Ook in andere zaken is steeds weer door het Openbaar Ministerie door meestal menselijk falen de identiteit van anonieme personen bekend geworden", zegt Weski.

Dubai

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op het anoniem houden van de nieuwe advocaten. De rechtbank zegt dat nog beslist moet worden of de maatregel behalve tijdens de verhoren van komende week ook voor de rest van het proces gaat gelden.

De anonimiteit van de advocaten is het gevolg van de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. eerder bijstond. Wiersum werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De tweede advocaat van Nabil B. trok zich vorige maand terug.

De volgende openbare zitting in de zaak tegen de groep rond Ridouan Taghi is in februari. De hoofdverdachte werd vorige maand aangehouden in Dubai en overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. Advocaat Weski legde eerder de verdediging van Taghi neer, maar heeft die inmiddels weer op zich genomen.