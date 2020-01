Vrouw aan Nederland overgeleverd in zaak verdwenen loodgieter

België heeft een 40-jarige vrouw aan Nederland overgeleverd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en waarschijnlijke dood van een Belgische loodgieter. De vrouw zat in verband met het onderzoek in voorarrest in België. Zij mag alleen contact hebben met haar advocaat. In verband daarmee wil de politie geen verdere mededelingen doen over de verdenking.

De 56-jarige loodgieter Johan van der Heyden uit Lint, in België, verdween op zondagavond 2 juni vorig jaar. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft. Er zijn inmiddels zeven mensen aangehouden, maar wat er precies met de man is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. Er is ook nog geen lichaam gevonden.

Media speculeren dat Van der Heyden slachtoffer zou zijn geworden van een mislukte roofmoord. Hij zou door verdachten in zijn eigen auto naar Steenbergen in Noord-Brabant zijn meegenomen en daar om het leven zijn gebracht.

In het kanaal gegooid

Mogelijk zijn de stoffelijke resten van Van der Heyden van een brug over het Schelde-Rijnkanaal gegooid of gedumpt in het buitengebied van Steenbergen, zei de politie begin december in het tv-programma Opsporing Verzocht. Op 20 december werd in het Schelde-Rijnkanaal bij Steenbergen nog tevergeefs naar stoffelijke resten gezocht.

Vier van de verdachten zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachte. Nog een vrouw en een man zitten vast. Behalve de vrouw die nu is overgeleverd zijn de verdachten in Nederland opgepakt.

De hoofdofficier van justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot oplossing van de zaak leidt.