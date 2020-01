De oplopende spanningen die vooraf gingen aan Soleimani's dood

Naast de Straat van Hormuz is ook Irak het strijdtoneel van het conflict. Deze week werd de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagd door een boze menigte. Ze waren kwaad over een eerdere Amerikaanse luchtaanval in het grensgebied tussen Irak en Syrië, waarbij 25 doden vielen.

Volgens de Amerikanen was dat een vergeldingsactie voor een aanval op een militaire basis in Noord-Irak. Daarbij kwam een Amerikaan om het leven kwam. Die aanval zou volgens het Pentagon zijn geleid door de Iraanse generaal Soleimani.

Waarom in Irak?

Er zitten op dit moment zo'n 5000 Amerikaanse militairen in Irak. Ze vechten er tegen IS en trainen Iraakse toepen. Maar ook Iran is al jaren sterk in dat land aanwezig. Teheran ziet invloed in Irak als noodzakelijk voor de eigen nationale veiligheid.

Onlangs lekten geheime Iraanse documenten uit waarin duidelijk werd hoe de groot de Iraanse invloed in Irak is. Sinds de val van de Iraakse leider Saddam Hussein, is die invloed steeds verder uitgebreid. Soleimani had daarin een belangrijke rol. Hij leidde een speciaal korps van de Iraanse Revolutionaire Garde dat zich bezighield met de invloed van Iran buiten de eigen grenzen.