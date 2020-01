Verdachten groepsverkrachting Den Bosch langer vast

Vijf mannen die worden verdacht van een groepsverkrachting in Den Bosch blijven langer vastzitten. De rechtbank heeft besloten dat vier verdachten negentig dagen in voorarrest blijven. De andere man blijft nog dertig dagen in de cel. Hij was bij de groepsverkrachting nog minderjarig, schrijft Omroep Brabant. In zijn geval komt er nog een rapport van de jeugdreclassering.

De vijf werden na hun arrestatie in eerste instantie vrijgelaten in afwachting van het onderzoek, maar daartegen ging het Openbaar Ministerie met succes in beroep. De rechtbank oordeelde dat de mannen weer moesten worden vastgezet en vindt nu ook dat hun voorarrest moet worden verlengd. De rechtsorde is ernstig geschokt door de gebeurtenissen en er zijn voldoende ernstige verdenkingen, vindt de rechtbank.

In totaal zijn in de zaak acht mannen in de leeftijd tussen 18 en 26 jaar verdacht. Ze zouden op gewelddadige wijze minderjarige meisjes hebben verkracht.