'Dochter flatbrand Arnhem mogelijk morgen uit het ziekenhuis'

Het meisje dat tijdens de Nieuwjaarsnacht gewond raakte bij de flatbrand in Arnhem mag mogelijk morgen het ziekenhuis verlaten. Dat zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De 8-jarige dochter van het gezin is er beter aan toe dan haar moeder. Het familielid vertelt dat de twee niet alleen rookvergiftiging hebben opgelopen, maar ook brandwonden hebben.

De moeder is er nog te slecht aan toe om met haar dochter op één kamer te slapen. De opa en oma, bij wie het gezin op bezoek was, slapen nu bij het meisje. Ze gaat wel vaak op bezoek bij haar moeder.

Weer welkom

In de Nieuwjaarsnacht kwamen een man (39) en zijn zoontje (4) om het leven. Ze werden na een flatbrand in de lift gevonden met de moeder en de dochter. De brand was ontstaan doordat er vuurwerk was afgestoken in de hal van de flat en een bank vlam vatte. Daarvoor zijn twee jongens van 12 en 13 jaar opgepakt. Zij woonden ook in de flat. Vandaag werd bekend dat ze niet langer blijven vastzitten. Ze worden nog wel verdacht van opzettelijke brandstichting, zegt het Openbaar Ministerie.

De advocaat van een van de jongens zegt dat hij niet naar huis is gegaan. Hij is wel herenigd met zijn ouders, maar uit angst voor wraakacties verblijven ze elders. Tegen Omroep Gelderland zegt een echtpaar dat in de flat woont dat de jongens wat hun betreft nog altijd welkom zijn. "We moeten ook de ouders ondersteunen. Die hebben dit ook niet gewild", zeggen ze.