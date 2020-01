Erfpacht? In Amsterdam het gesprek van de dag

"De laatste twee, drie maanden staat de telefoon roodgloeiend", zegt Marc van der Vuurst van financieel adviseur Poundwise. "Veel mensen snappen het systeem niet echt en hebben hun keuze lang uitgesteld."

Hij adviseert klanten om in ieder geval iets te doen. "Niks doen is eigenlijk voor niemand verstandig. Je kan de erfpacht voor eeuwig afkopen. Dan is nog niet bekend wat dat precies gaat doen met de waarde van je huis. Of je kan het erfpachtbedrag vastklikken, dan heb je in ieder geval zekerheid over wat je in de toekomst betaalt."

Huis meer waard?

Van der Vuurst ziet dat mensen bij lagere afkoopbedragen, grofweg onder de 20.000 euro, vaker kiezen voor afkopen. En bij hogere bedragen gaan mensen vaker voor het vastklikken van het jaarlijkse erfpachtbedrag. "Ook speelt mee hoe lang je nog ergens blijft wonen. Is mijn huis later meer waard als er geen erfpacht meer betaald hoeft te worden, het zijn allemaal afwegingen."

De afkoopbedragen verschillen sterk binnen de stad, afhankelijk van de locatie en dus de waarde van de grond. Zo kan het in Amsterdam-Zuidoost zo'n 2500 euro kosten om voor eeuwig van erfpacht af te zijn en in de Jordaan al snel 40.000 euro voor een vergelijkbaar appartement.

Een deel van Amsterdam met erfpachtwoningen. Bruin betekent een hoge afkoopsom, vooral in het centrum en Amsterdam Zuid. Paars, rood en geel is wat goedkoper en groen is het goedkoopst, voornamelijk in Amsterdam Nieuw-West