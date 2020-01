De politie heeft in een voorstad van Parijs een man doodgeschoten die met een mes instak op voorbijgangers, melden Franse media. Vier mensen raakten bij de mesaanval gewond, van wie zeker een ernstig.

De aanval was in een park in Villejuif, ten zuiden van de Franse hoofdstad. Volgens de nieuwszender BFM TV is de aanvaller door zeker drie politiekogels geraakt.

De politie roept het publiek op om weg te blijven bij het park in Villejuif.