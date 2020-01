'De dichter in mij zou zijn gestorven': 1131 brieven van T.S. Eliot na 60 jaar openbaar

"Het is pijnlijk voor mij om de volgende zinnen te schrijven."

55 jaar na zijn dood geeft de Brits-Amerikaanse Nobelprijswinnaar T.S. Eliot meer openheid over zijn relatie met jeugdvriendin Emily Hale. Hij stond erop een toelichting te geven bij de 1131 brieven aan Hale die de Universiteit van Princeton deze week openbaar maakte.

Eliot wordt gezien als een van de belangrijkste Engelstalige dichters van de 20ste eeuw. In modernistische werken als The Waste Land, The Hollow Men en The Lovesong of J. Alfred Prufrock verwoordde hij de existentiële angst die de wereld na de Eerste Wereldoorlog had getroffen. Maar hij schreef ook de gedichtenbundel waar de musical Cats uit zou voortkomen.

Eliot had Hale in 1912 leren kennen aan de Harvard Universiteit. Het contact verwaterde toen Eliot naar Engeland verhuisde, maar na hernieuwd contact in 1927 onderhielden ze een lange briefwisseling.

Hale droeg de honderden brieven die ze had ontvangen in 1956 over aan de universiteit, op voorwaarde dat ze 50 jaar geheim zouden worden gehouden na de dood van beide correspondenten. Eliot was daarop tegen: hij verbrandde de epistels die hij van Hale kreeg.