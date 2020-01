Basisschool omgekomen Jelle (4) en zwaargewonde Romy (8) in rouw: 'Dit is heel heftig'

Drie dagen na de fatale vuurwerkbrand in een flat in Arnhem wordt volop gerouwd om de omgekomen 39-jarige Raymond en zijn 4-jarige zoontje Jelle. Moeder Kim (36) en dochter Romy (8) liggen nog in ernstige toestand in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.

De fatale brand is hard aangekomen bij de basisschool van de twee kinderen. "Het verhaal was op zich al vreselijk, maar nu het om leerlingen van je eigen school gaat, komt het nog harder aan", zegt directeur Petra Herbrink van OBS De Parkschool.

Ze kreeg het nieuws rechtstreeks van burgemeester Ahmed Marcouch. "Hij belde met condoleances en wenste ons sterkte met het verlies. Dat was echt heel heftig." Volgens de directeur is het een kleine school en kent iedereen elkaar persoonlijk.

Op bezoek bij opa en oma

Het gezin uit Arnhem woonde zelf niet in de flat waar het drama zich afspeelde, maar was op bezoek bij opa en oma. Die wonen daar al veertig jaar, schrijft het AD. Volgens Omroep Gelderland kwam het gezin vaak in de wijk en woonden er naast de ouders van Raymond ook een oudtante en meerdere bekenden.

Een buurtbewoner sprak de grootvader kort voor Oud en Nieuw. "Hij vertelde me enthousiast dat hij de hele meute op visite zou gaan krijgen." Veel andere buurtgenoten zagen de twee kinderen regelmatig spelen op het complex. Het gezin zou populair zijn in de buurt.

Burgemeester Marcouch bracht donderdag een bezoek aan de nabestaanden van de familie om zijn steun te betuigen. "Ik voel hun onmenselijke verdriet tot in mijn haarvaten", zei hij erna. "We zijn nog maar net begonnen om te bevatten wat er is gebeurd." Volgens de burgemeester leeft iedereen mee met de familie van de slachtoffers. Bij de uitgebrande flat hebben buurtbewoners bloemen en knuffels gelegd.

Marcouch heeft ook een bezoek gebracht aan de families van de twee jonge verdachten. "Ook deze families zijn verslagen en hebben uw steun nodig."

Herdenkingsbijeenkomst

De basisschool van Jelle en Romy beraadt zich nu over een eventuele herdenkingsbijeenkomst. "We moeten ons voorbereiden op maandag, als de school weer opengaat. We moeten bedenken hoe we de kinderen dit verhaal gaan vertellen", zegt directeur Herbrink.

De leraren van de school zijn eerder teruggekomen van vakantie voor overleg. "In deze noodsituatie moet je dan een vakantie onderbreken, maar iedereen begrijpt dat", zegt Herbrink.